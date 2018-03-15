(Görüntülü Haber) Gürkan Akpınar: Sıfır risk ile Amerika'da yatırım fırsatı sağlıyoruz

İSTANBUL, () - GAOK Invest LLC tarafından ABD?nin Florida eyaleti Orlando bölgesinde hayata geçirilen Breeze De Mar gayrimenkul projesinde Türk yatırımcılara 'teminat mektupları'(Surety Bond) İstanbul'da düzenlenen toplantıyla teslim edildi. Toplantıda konuşan GAOK Invest LLC CEO?su Gürkan Akpınar, hafriyat çalışmalarının devam ettiği konutların yüzde 64.5'lik kısmının satıldığını söyledi.

Akpınar, "Almanya'da hayatımız boyunca inşaatla uğraştık. Bizim hayatımız inşaat, bundan başka hiç bir şey yapmadık. Avrupa'da proje geliştirip gayrimenkul fonlarına satıyoruz" diye konuştu.

23 Kasım 2017 tarihinde CNR Emlak Fuarın?da Serdar Ortaç ve Ebru Akel?in katıldığı temel atma töreninin ise canlı yayın ile yapıldığı Breeze de Mar projesinin ilk etabının 24 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. Yapımı devam eden konutlar tamamlandığında, pek çok ünlü oteller zincirinin yaptığı gibi resort/otel olarak kiralama sistemi uygulayacaklarını belirten Akpınar, "Böylelikle projeye yatırım yapanlara GAOK Invest LLC olarak yatırım miktarına göre yıllık yüzde 7 oranında net kira geliri sağlayacağız? dedi.

"YATIRIMCILARIMIZIN RİSKİNİ SIFIRA İNDİRDİK"

Breeze De Mar projesinde 900 bin metre karelik alanın 600 bin metrekaresi kullanılarak bin 478 dairelik ilk etabında 56,5 metrekare ile 408 metrekare arasında değişen 6 tip konut bulunuyor. Projeye dahil edilen 2 bin kapasiteli su parkıyla 32 yalı dairesi ve 22 yalının göl üstünde olacağını aktaran Akpınar, Türk yatırımcılara verilen teminat mektuplarına ilişkin şunları söyledi:?Surety Bond ile yatırımcılarımızın riskini sıfıra indirdik. Projede peşinatlarına karşılık verilen bu teminat mektubu ile yatırımcılarımız sıfır risk ile Amerika?da karlı yatırım yapma fırsatı yakaladılar."

"PROJEDEKİ EVLERİN YÜZDE 64'ÜNÜ SATTIK"

Satın alımlar için Türk firmalar ile görüşmelerin yapıldığını, bazı firmalar ile anlaşma aşamasına geldiklerini ilerleyen günlerde satın alımlar ile ilgili açıklama yapmayı planladıklarını söyleyen Akpınar, şöyle konuştu:

"Projedeki evlerin yüzde 64'ünü sattık. Türkiye'den satın almalarımız yüzde 60 oranında tamamlamış durumundayız. Yani şu an Türkiye'den 50-55 milyon dolar satıl alma gerçekleştiriyoruz, bunun üretime katkısı var. Satın almanın dışında oradaki projeyi Amerikalılar da tanıdığı için aynı zamanda Türk üreticisine kapı açmış oluyoruz. Türkiye'deki inşaat sektöründe talep fazlası olduğu için dalgalanma sürecinden geçiyor. Bunun geçeceğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisine bakıldığı zaman ilk 20'de. Ekonomiyi sağlam temeller üzerine oluşturmuş vaziyetteyiz. Türkiye'nin geleceği her zaman aydınlıktır."

"TURİST SAYISI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BU BÖLGEYİ SEÇTİK"

2012 yılından beri bu projenin alt yapısını hazırladıklarını dile getiren Akpınar, " Orlando'yu seçmemizin en büyük nedeni Amerika'nın turist sayısı en yüksek eyaleti olması. Avrupa'ya ulaşımı da çok kolay bu bölgeyi stratejik olarak seçtik. Breeze de Mar konseptinde 4 projemiz var. İkincisi Las Vegas olacak, üçüncüsü Bahamas adaları, dördüncüsü de Hawaii adası olacak. Bu projeler hep Amerika'da olacak ve buraların seçilmesinin sebebi yüksek turist sayısının olduğu bölgeler olması" dedi.