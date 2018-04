(Görüntülü Haber) Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can soruşturması tamamlandı

KARTAL'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tetiği kimin çektiğini tespit edemeyen savcı, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği anlatıldı. OLAY ANI ANLATILDI Şüphelilerin bir süre sonra dışarıya çıkmaya hazırlandıkları, bu sırada Bayram Ekici'nin Mesut Vural'ın belinde bulunan silahı fark ederek silahı odada bırakmasını istediği belirtilen iddianamede, Şüpheli Mesut Vural'ın tabancayı odadaki çekmeceye bıraktığı, 21.00-22.00 sıralarında dönen şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüpheliler mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatıldı. KARDEŞLER SUÇU MESUT VURAL'A ATTI İddianamede, "Şüphelilerden Bayram Ekici savunmasında silahın Mesut Vural'ın elinde olduğunu ve onun ateşleyerek maktulü öldürdüğünü söyledi. Ercan Ekici savunmasında olay anında başka odada olduğunu, ses üzerine gittiğinde Mesut Vural'ın elinde silahı gördüğünü ve abisinin de, 'sen ne yaptın' diyerek Mesut'a bağırdığını duyduğunu söyledi" denildi. MESUT VURAL DA SUÇU ERCAN EKİCİ'YE ATTI İddianamede iki kardeş tarafından suçlanan Mesut Vural'ın da ifadesine yer verildi. İddianamede, "Mesut Vural savunmasında Ercan Ekici, Bayram Ekici ve Aleyna Can'ın aynı odada oturdukları esnada Ercan Ekici'nin silahı çekmeceden alarak oynamaya başladığını, mekanizmayı çektiği sırada silahı almak için hareket yaptığını, silahı tuttuğu esnada silahın patladığını ve Aleyna Can'ın bu esnada vurulduğunu söyledi. Bayram Ekici ve Mesut Vural olaydan sonra resepsiyona giderek kameraların şifresini sordular" denildi. SAVCI SUÇLUYU TESPİT EDEMEDİ ÜÇÜNE DE MÜEBBET İSTEDİ Şüpheliler Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural'ın, Aleyna Can'ın ölümüne ilişkin olarak birbirlerini suçlayıcı savunma yaptıkları kaydedilen iddianamede, her üç şüphelinin de "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Ayrıca şüphelilerden Bayram Ekici'nin "Bıçak taşımak" suçundan 6 aydan 1 yıla, Mesut Vural'ın da "Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLU Kartal Cevizli'de 30 Kasım 2017 tarihinde bir günübirlik kiralık dairede Aleyna Can'ın öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturmada erkek arkadaşı Bayram Ekici ve arkadaşı Mesut Vural tutuklanmış, Ercan Ekici ise serbest bırakılmıştı.