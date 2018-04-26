Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi. 1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yaralının araçtan çıkarılarak ambulansa konulması görülüyor.
(Görüntülü Haber) Güngören'deki silahli saldirinin hemen sonrasi kamerada
Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi. 1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki bir vatandaşın...
26 Nisan 2018 Perşembe 18:16
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