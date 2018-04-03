Alper KORKMAZ / İSTANBUL() - GÜNGÖREN'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantaları fünye ile patlattı. Patlatılan çantalardan çeşitli giysi ve ayakkabılar çıktı.
(Görüntülü Haber) Güngören'de sokağa bırakılan 2 çanta fünye ile patlatıldı
Alper KORKMAZ / İSTANBUL() - GÜNGÖREN'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların...
03 Nisan 2018 Salı 09:20
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