(Görüntülü Haber) Güneydoğu’ya turist akını 1

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne akın etti. İnanç turizminin başkenti olarak bilenen Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır’da turist yoğunluğu yaşanırken, konaklama tesisleri rezervasyonsuz müşteriyi kabul etmedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının azalmasıyla birlikte tekrar eski hareketli günlerine döndü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve 19 Mayıs nedeniyle 3 günlük hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bölge illerine gitmeyi tercih etti. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezleri başında yer alan ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafilelerin kente akın etmesiyle birlikte konukevleri, otel ve pansiyonlarda yer bulmak imkansız hale geldi. Günler öncesinde rezervasyon yaptıranlar, yer sıkıntısı çekmezken, günübirlik olarak kente gelen turistler, konaklayacak yer bulamadıkları için kentten kısa süreliğine ayrılmak zorunda kalıyor. Bölgede barış ve huzurun yaşanmasıyla birlikte turizmde haraketli günlerin yaşanmasından dolayı oldukça memnun olan esnaflar, 3 yıldır terör olayları yüzünden iş yapamadıklarını bu yıl çok umutlu olduklarını dile getirdi.



Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler, başta Harran olmak üzere Göbeklitepe ile Halfeti'de bulunan tarihi ve turistlik mekanları gezdikten sonra geceleri ise sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfteyi tadarak gününü yorgunluğunu atıyorlar.



Bölgede en fazla terör mağduru olan Diyarbakır’da son günlerde turizm haraketliliği yaşanması üzerine esnaf ve turistlerin oldukça mutlu olduğu gözlemlendi. Tarihi taş evleriyle dikkatleri üzerine çeken Mardin’de ise bu yılki turizm sezonunun geçmiş yıllara göre yüzde 40 doluluk oranının yaşanması bölge halkının yüzünü güldürdü. Gastronomi şehri olan Gaziantep’te ise hafta sonları tur acentelerinin tercih etmesiyle birlikte başta Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor. Tütünü ve Nemrut Dağıyla meşhur olan Adıyaman’da ise bölgede en fazla turistlerin ziyaret ettiği illerin arasında yer almaya başladı.