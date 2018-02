(Görüntülü Haber) Güneydoğulu gazeteciler ‘Gönül Elçisi’ projesi kapsamında Trabzon’da

Osman ŞİŞKO/TRABZON,() - İÇİŞLERİ Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ‘Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesi kapsamında Güneydoğu’da yer alan 8 ilde görevli basın mensupları Trabzon’a geldi. Ziyarete ilişkin konuşan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut “Bu toplantılar bize şunu hatırlatıyor, safları sıklaştırmalı ve daha sık bir araya gelmeliyiz" dedi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) ‘Basın Mensupları Gönül Elçisi’ projesi kapsamında Batman, Kilis, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinden 32 basın mensubu Trabzon’a geldi. Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, TGC Yönetim Kurulu üyeleri, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata ve TRT Trabzon Bölge Müdürü Sami Serdar Şişman ile kentteki gazetecilerin yer aldığı ziyarette, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve kardeşliğine vurgu yapıldı. GAZETECİLERE SORUMLUK DÜŞMEKTE Projeyle ilgili konuşan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanın Yusuf Turgut, “Ülkemizin içinde bulunduğu durum biz gazetecilere ağır sorumluluklar yüklüyor. Bir şeyi bilmemiz gerekir, inançlar da etnik köken de ayrıştırıcı bir işleve sahip olamaz. Anadolu toprakları bin yıldır her etnik kökene, inanca, mezhep ve meşrebe kucak açmış, onları beslemiş, nesilden nesile aktarmıştır. Milli mücadelede birlikte hareket ettik, kader birliği yaptık. Bin yıldır dost olan, aynı tastan çorba içen, kız alıp veren, kültür elçiliği yapan insanlarımızın birbirlerine küs olması gibi bir şey nasıl düşünülebilir?” dedi. ‘SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ’ Sevgi köprülerinin kardeşliğin en sağlam dayanağı olduğunun altını çizen Başkan Turgut “Bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için her zaman dayanışma içinde ve kardeşçe hayatımızı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın boş hayal, heves ve hırslarla kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu toplantılar bize şunu hatırlatıyor, safları sıklaştırmalı ve daha sık bir araya gelmeliyiz. Bu bütünlük hiç şüphesiz, istikbale ve sonsuza uzanan dostluğun anahtarı olacaktır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, şer odaklarının oyunun bozmak ve Kürt kardeşlerimizle daha yakın olmak için her STK’nın çalışmasına ciddi destek ve ön ayak oluyor. Her çalışma bugün burada olduğu gibi, bir gönül hareketidir. Sevgi köprüleri kardeşliğimizin en sağlam dayanağıdır” diye konuştu. İKİNCİ ETAP İADEYİ ZİYARET Projenin koordinatörlüğünü yapan Ahmet Külekçi ise ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte bu tür etkinliklerin çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade ederek, projenin ikinci ayağında da Trabzon’dan gazetecilerin Güneydoğu bölgesine ziyaret yapacaklarını duyurdu. Yapılan konuşmaların ardından projeye emeği geçenlere plaket verildi, katılımcılar birlikte anı fotoğrafı çekinildi. Güneydoğu’dan gelen gazeteciler, yarın ise Rize Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edecek.