(Görüntülü Haber) Güneşli'de çıkan yangında 2 bina yanıyor(1)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
27 Mayıs 2017 Cumartesi 19:30
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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