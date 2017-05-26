(Görüntülü Haber) Gümüşhane Sanayi ve İş Adamları Derneği kız yurdu açtı (Yeniden)

Haber-Kamera: Süleyman KAYA-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()



Esenyurt'ta, Gümüşhane Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜSİAD) 200 yatak kapasiteli kız yurdu açılışı yaptı. Dernek Başkanı Prof. Dr Kenan Aydın, “Gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yurttan elde edilecek gelir, üniversite de eğitim gören Gümüşhaneli öğrencilere burs olarak verilecektir" dedi.





Gümüşhane Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin Talatpaşa Mahallesi'nde yaptırmış olduğu 200 yataklı kız yurdu açılışına, Ak Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül, dernek üyeleri ve çok sayıda Gümüşhaneli işadamı katıldı.





Açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Prof. Dr Kenan Aydın, yurt binasının 2 milyon 900 bin TL'ye mal olduğunu belirterek “Yurt binasının yapımında emeği geçen tüm hayırsever iş adamlarımıza çok teşekkür ederim. Gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yurtta için öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı, ulaşım servisi hizmeti verilmektedir" dedi. Yurdun çok donanımlı ve dereceye girebilecek bir yurt olduğunu ifade eden Aydın“Öğrencilerin spor yapabilecekleri alanlar ile odalarda TV, buzdolabı bulunmaktadır. Yurttan ele edilecek gelirin üniversite de eğitim gören Gümüşhaneli öğrencilere burs olarak verilecek" dedi.





Ak Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül ise, “Eğitim bizim için kaçınılmazdır. Gümüşhane'mizin göçünün en büyük nedenlerinden biri de eğitimdir. Bu yurdun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yurdumuz inşallah içinde kalacak, okuyacak yarın bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak iddialı, idealist, ülkü sahibi gençlerin yetişmesine sebep olur diye temenni ediyorum" dedi.





Yurdun yapımında emeği geçen işadamlarına plaketlerini, Ak Parti Milletvekili Osman Akgül ile Dernek Başkanı Prof.Dr Kenan Aydın verdi. Açılış kurdelesini birlikte kesen Akgül ile Aydın odaları gezerek yurt görevlilerinden bilgi aldı.