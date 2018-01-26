(Görüntülü Haber) Gümrük personeli, sınır kapısından geçenlere karanfil dağıttı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Gümrük Müdürlüğü görevlileri, '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' nedeniyle, İran'a açılan Esendere Beldesi Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara şeker ikramında bulunup, karanfil dağıttı. Yüksekova ilçesinin İran'a açılan Esendere Beldesi Gümrük kapısında giriş yapan Türk ve İran uyruklu vatandaşlara, Gümrük Müdürlüğü görevlileri tarafından, şeker ikramında bulunulup karanfil dağıtıldı.Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında önemli görevler üstlenen 'Dünya Gümrük Örgütü' tarafından ilan edilen, her yıl 26 Ocak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Dünya Gümrük Günü'nde Yüksekova ilçesinde görev yapan gümrük görevlileri, etkinlikler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından, Esendere Gümrük Sınır Kapısı Müdürü Olgun Toprakçı, Esendere Kaçak İstihbarat Müdürü Ali Yıldız, Yüksekova Gümrük Müdürü Menderes Narin ve çalışan personel Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'yı makamında ziylaret edip yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Kaşıkçı, gümrük kapılarında 7/24 saat çalışan tüm gümrük personelinin günlerini kutladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar Gümrük teşkiletı arkadaşlarımız özveriyle bu iş ve işlemlerinde 7/24 saat gayret gösteriyorlar. Sadece bir günde hatırlamakla değil, 365 gününde hatırlamak lazım. Kadir ve kıymetinin bilinmesi gerekiyor.Özellkle Yüksekova'nın İrana açılan Esendere Sınır Kapımız, Türkiye'deki sayılı kapılardar bir tanesi. Amacımız, ilçemize daha fazla turist çekmek ve buranın güzelliklerini tanıtmak. Yüksekova ilçemize ne kadar turist çekersek, o kadar ekonomi katkı sağlarız. Tursitlerin gelişi, Yüksekova'ya bir katma değer sağlayacaktır. Bütün çalışanlara günün kutluyorum." Esendere Gümrük Sınır Kapısı Müdürü Olgun Toprakçı ise sınır bölgelerinde zor şartlarda çalışan gümrük çalışanlarının günlerini kutladıklarını belirtti.