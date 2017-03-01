(Görüntülü Haber) Gülsuyu Davası'nda mütalaa: 10 sanık için müebbet hapis istemi

Arzu KAYA/İSTANBUL, () MALTEPE Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin 35 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30. celsesi görülen 'kapalı' duruşmaya 5'i tutuklu 10 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ve dedesi Mustafa Meray ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye içinde ve dışında polis ekipleri hazır olarak bekledi. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELMİŞ YAPI Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyayı incelediğini belirterek esas hakkındaki mütalaasını sunacağını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Eyüp Kara, 14 sayfadan oluşan mütalaasında iddianamede ifade edilen ve çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen 30 ayrı suç eylemini tek tek açıkladı. Mütalaada müşteki ifadeleri, tape kayıtları, tanık beyanları, sanık savunmaları, dosya kapsamında yer alan deliller değerlendirildiğinde, özellikle Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren ve suç işlemek amacıyla bir araya gelen sanık Zafer Turhan yöneticiliğinde 24 sanığın üye oldukları bir yapının oluştuğu anlatıldı. "BASKI, YILDIRMA, SİNDİRME YÖNTEMLERİNE BAŞVURDULAR" Yapının ağırlıklı olarak Gülsuyu Mahallesinde etkin olduğu belirtilen mütalaada, yapının suç örgütü şeklinde faaliyet gösterdiği belirtilerek, "yağma ve kasten yaralama suçları başta olmak üzere bir çok suç işledikleri, karşıt görüşlü siyasiler olarak tabir ettikleri kişilerle aralarında husumetler oluştuğu, bu husumetler nedeniyle silahlı yaralama ve öldürme olaylarının yaşandığı, suç örgütünün mağdurlara yönelik baskı, yıldırma ve sindirme yöntemlerine başvurduğu anlaşılmıştır" denildi. "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA OLUŞTURULMUŞ ÖRGÜT" Mütalaada, sanıklar arasında gevşek de hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu kaydedilerek, "Örgüt yapısının devamlılığının olduğu, yapının üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, işlenen suçların örgütün gücünden ve imkanlarından yararlanarak işlendiği, sanıklar arasında suç işlemek amacıyla oluşturulmuş bir örgüt yapısının mevcut olduğu, bu örgütün eylemlerinde silah kullandığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. 1 YÖNETİCİ, 24 ÜYE Sanık Zafer Turhan'ın suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı örgüt yöneticiliği suçunu işlediği belirtilen mütalaada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 24 sanığın ise örgüt üyeliği suçundan 1 yıl 3'er aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, 10 sanığın ise örgüt üyeliği suçunu işlediklerine ilişkin delil elde edilemediğinden beraatları talep edildi. ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETTİLER Mütalaada 3. olay olarak Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi anlatıldı. Mütalaada, örgüt faaliyeti çerçevesinde 16 örgüt üyesi hakkında çıkan olaylarda Hasan Ferit'i öldürdükleri gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi. Olay tarihinde adı geçen sanıkların Maltepe Gülsuyu'nda protesto eylemi yapan 50-60 kişilik grubun üzerine ateş ettiği anlatılan mütalaada, bu ateş sonucu Hasan Ferit'in öldüğü bazı mağdurların da yaralandığı kaydedildi. Olayda kullanılan silahların bir kısmının denize atıldığı belirtilen mütalaada, gruplar arasındaki husumet ve dosya kapsamına göre sanıkların öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi. 10 SANIĞA ÖLDÜRME EYLEMİNDEN MÜEBBET HAPİS İSTEMİ Mağdur ve tanık beyanları, tape kayıtları, olay yeri inceleme raporları ve toplanan delillere göre sanıklar Hakan Taşhan, Doğukan Çep, Emrah Ok, Ümit Yeşilkaya, Ferhat Keleş, Mert Kazan, Adem Köşgen, Şahin Eren, Ekrem İnalkaç ve Zafer Turhan'ın Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi eylemi için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapislerini talep eden savcı, olayda yaralanan 3 kişi için sanıklar hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. DURUŞMA ERTELENDİ Sanıkların, çeşitli tarihlerde gerçekleşen eylemlerde "Silahla yaralamaya teşebbüs", "Yağmaya teşebbüs", "Kasten yaralama", Mala zarar verme", Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçları işledikleri kaydedilen mütalaada, sanıkların bu suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları, suça karıştıkları tespit edilemeyen sanıkların ise bu suçlardan beraatları talep edildi. Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için 10 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.