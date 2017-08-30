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(Görüntülü Haber) GÜLŞEN'DEN ERKEN KUTLAMA

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan ünlü pop müzik şarkıcısı Gülşen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün öncesinden kutlayıp, "Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan ünlü pop müzik şarkıcısı Gülşen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün öncesinden kutlayıp, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği her özel günü büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi. Ünlü şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki La Plaj'da sahneye çıkan Gülşen, kendisini izlemeye gelen tatilcilere keyifli anlar yaşattı. Sahneye 'Bangır Bangır' isimli şarkısı ile çıkan Gülşen, daha sonra 'Yatcaz Kalkcaz' ve 'Bi Fırt Çek' gibi sevilen şarkılarını söyledi. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu da DJ'lik yaparak eşlik etti. Gülşen'in şarkıları ile eğlenen tatilciler bol bol dans etti. Tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün öncesinden kutlayan Gülşen, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği her özel günü büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi. Kendisini izleyenlerin arasında bir bebek gören Gülşen, "İnşallah bu ses o bebişin kulaklarını etkilemez. Ya da ben sizi çıkarana kadar uğraşırım" dedi. Yaz boyunca La Plaj'da harika bir sezon geçirdiğini belirten Gülşen, La Plaj ekibine teşekkür etti. "ANNE OLDUKTAN SONRA KİMSEYİ ÖPMEDİM" Minik bir hayranının kendisini öpmek istemesi üzerine Gülşen, "Ben bebek doğduğundan beri neredeyse kimseyi öpmüyorum. İyi yapıyor muyum acaba? Anne olanlar bilirler bu durumu. Çünkü hijyen açısından dikkat ediyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, hayranlarına güzel bir konser verdi.

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