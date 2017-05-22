(Görüntülü Haber) Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine destek verenlere polis müdahalesi; 11 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 13 OLDU





Ankara'da açlık grevini sürdürürken, gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için Yüksel Caddesi'nde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı, 13'e yükseldi.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın evine polis tarafından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından gözaltıları protesto etmek için bugün bir araya gelen Gülmen ve Özakça'nın aileleriyle arkadaşlarına CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Veli Ağbaba ve Ali Haydar Hakverdi de destek verdi.





BALBAY: DAYANAMADIM, KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUMLA GÖZALTILAR VAR



CHP İzmir Milletvekili Balbay, polis müdahalesi sırasında yerde bulduğunu söylediği bir kızın saçlarını elinde göstererek, "Sabahleyin gözaltına alınan bir genç kızın saçı. Polislere dedim ki burası trafiğe kapalı bir alan kimseyi engellemiyor. Üzerinde silah yok. Kızı sürüklerken yerde saçları var. Dayanamadım. Böylesine kabul edilemez bir tutumla gözaltılar var" dedi.



Dün yapılan AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni işaret eden Balbay, "Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanlığına indi. Huzur gelince OHAL kalkacak dedi. Huzur böyle mi gelecek? Bura da bu insanlar sadece iş istiyor. Burada bu insanlar işine gitmek istiyor. Ve onlara destek olanları da az ötede gözaltına alırken yerde saçları vardı. İnsaf diyorum" diye konuştu.





AĞBABA: 150 BİN İNSAN AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ



CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ise oturma eylemi yaptığı sırada gazetecilere dönerek, şunları söyledi: "Bu gün burada maalesef en demokratik hakkını kullanan insanlara destek olmak için oturma eylemi yapan insanlara müdahale oldu. Burada maalesef bu kanunsuz emri uyguladılar. Bu tamamen hükümetin yapmış olduğu bir şey. Nuriye ve Semih'in yapmış olduğu eylem olağan üstü saygı gösterilmesi gereken bir eylem. Biz açlık grevini doğru bulmuyoruz. Ancak 150 bin insanın açlığa mahkum edildiği, 1 milyonun üzerinde insanın ölüme terk edildiği bir dönemde bu insanların bu eylemi yapması da onurlu bir eylemdir. 150 bin tane memur ihraç edilmiş. Maalesef çıt çıkmıyor. Bu insanların sayesinde Türkiye'de bir hukuksuzluk olduğunu, hükümetin kendine muhalif herkesi kapı dışarı ettiğini gösterdiler"



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den randevu istediklerini; fakat talep ettikleri randevuyu alamadıklarını söyleyen Ağbaba, "Bu insanların zarar görmemesi için defalarca randevu talebinde bulunduk. Maalesef bu eylemin sonlandırılması ile ilgili bir gelişme yok. Hükümet bu insanları ölüme terk ediyor. Onlar buradan sürüklenerek hükümetin emri ile götürüldü. Biz de onların yanında olduğumuzu belirtmek için, Mustafa Balbay, Ali Haydar Hakverdi ile birlikte burada bir müddet onların yerine oturma eyleminde bulunacağımızı da kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.





13 GÖZALTI



Öte yandan Çankaya İlçesi'ndeki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Heykeli etrafında hiç kimsenin bekleme yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Uyarıları dikkate almayan grupla polis arasında önce arbede çıktı. Daha sonra polis, eylemcileri yaka paça gözaltına aldı. Açlık grevine destek veren protestocuların yerlerde sürüklenerek, gözaltına alınmasının ardından CHP'li vekiller İnsan Hakları Heykeli önüne gelerek, oturma eylemi yaptı.