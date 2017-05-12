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(Görüntülü Haber) Gülben Ergen, Bursa'da 'At'la Terapi Merkezi'nin açılışında sahneye çıktı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, Türkiye Jokey Kulübü tarafından hizmete sunulan, 'At'la Terapi Merkezi açıldı. Açılışta, sanatçı Gülben Ergen konser verdi. Türkiye Jokey Kulubü tarafından 2015 yılında kurulan 'At'la Terapi...

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, Türkiye Jokey Kulübü tarafından hizmete sunulan, 'At'la Terapi Merkezi açıldı. Açılışta, sanatçı Gülben Ergen konser verdi. Türkiye Jokey Kulubü tarafından 2015 yılında kurulan 'At'la Terapi Merkezi' İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'den sonra dördüncü şubesini bugün Gülben Ergen'in verdiği konser ile hizmete açtı. Vali İzzettin Küçük'ün de katıldığı açılış töreninde Gülben Ergen, atla terapiye gelen fiziksel ve duygusal bozukluk rahatsızlıkları bulunan çocuklarla özel olarak ilgilendi, onları atlara bindirdi. Daha sonra çocuklar ve aileleriyle birlikte konser alanına geçen Gülben Ergen, burada eski ve yeni parçalarını seslendirdiği konser verdi. Bazı yarışseverlerin, konseri bırakıp heycanla at yarışlarını izlemesi dikkat çekti.

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