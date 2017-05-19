(Görüntülü Haber) Gübre yığınına batan inek kepçe ile kurtarıldı
TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu İlçesi’nde girdiği gübre yığınını içinde mahsur kalan inek, kepçe ile kurtarıldı. Hayrabolu İlçesi’nde, bataklık haline gelmiş gübre yığının içine giren inek, sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına...
19 Mayıs 2017 Cuma 20:07
TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu İlçesi’nde girdiği gübre yığınını içinde mahsur kalan inek, kepçe ile kurtarıldı. Hayrabolu İlçesi’nde, bataklık haline gelmiş gübre yığının içine giren inek, sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına çıkarılamadı. Gübre batağında mahsur kalan ineği, tesadüfen yoldan geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) ait kepçe ile kurtarıldı. Çevresindeki gübreler temizlendikten sonra çıkarılan inek, sürüye katılarak ağılına götürüldü. Çevrede toplananlar da ineğin kurtarılma anını izleyip, cep telefonlarına kaydetti.
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