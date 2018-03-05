(Görüntülü Haber) Grizu patlamasında ölen 263 madenci törenle anıldı

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın 26’ncı yıl dönümünde ocak girişinde dualarla anıldı. Madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan patlamada ölen madenciler için 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.45'te anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, Kozlu Belediye Başkanı AK Partili Kerim Yılmaz, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ölen madencilerin yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: "Zonguldak maden havzasının 170 yıllık madencilik tarihinin en büyük maden faciasını bundan 26 yıl önce, 3 Mart 1992 tarihinde burada, TTK Kozlu Müessesi’nde yaşadık. Faciada 263 kardeşimiz şehit oldu. Başta 3 Mart şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yaradan mevlam bir daha bizlere maden kazaları yaşatmasın. Biz madenciler olarak 170 yıldır bu topraklarda doğaya karşı mücadele veriyor ve şehit oluyoruz. Kendi doğal kaynaklarımızı yer üstüne çıkartıyor, ülke ekonomisine ve sanayisine katkıda bulunuyoruz. Eğer biz burada taş kömürü üretmezsek, ülkemiz kömür ihtiyacını dışardan karşılamak zorunda kalıyor. Son yıllarda izlenen yanlış politikalar nedeniyle bu bölgede bulunan ERDEMİR, KARDEMİR ve enerji santrallerinin ihtiyacı olan taşkömürünü üretemiyoruz. Ülkemiz dışarıdan kömür alırken cari açığımız artıyor, dış borçlar artıyor." TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise 263 maden şehidini rahmetle andıklarını ifade ederek, facianın sadece Türkiye madenciliğinin değil, dünya madenciliğinin en büyük travmalarından birisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçilere mevlit şekeri ve gül kolonyası dağıtıldı. İşçiler daha sora yeraltına inerek mesailerine başladı.