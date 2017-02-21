(Görüntülü Haber) Gözetmenlikten ralli pistlerine

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 18 yaşında gözetmenlik yaparak pistlere giren 26 yaşındaki Ahmet Keskin, 4 yıldır ralli şampiyonalarına katılarak dereceler elde ediyor. Ahmet Keskin şimdi İzmir'de düzenlenecek Şampiyonlar Şampiyonası'nda ralli kupası için yarışacak. Küçük yaşlardan itibaren otomobil sporlarına meraklı olan Ahmet Keskin, 18 yaşından itibaren ralli pistlerinde gözetmenlik yapmaya başladı. Ahmet Keskin, 4 yıl önce ilk defa Kartepe Tırmanma Yarışı'na katıldı. Ahmet Keskin ilk yarışında büyük bir başarı göstererek kategori üçüncüsü olarak yarışı tamamladı. Daha sonra Kocaeli Rallisi'ne katılan Ahmet Keskin, yine üçüncülükle yarışı bitirince yarışlara devam etmeye karar verdi. 2014 yılında ve 2016 yıllarında katıldığı yarışlarda büyük başarılar elde eden Ahmet Keskin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun İzmir'de 18-19 Mart tarihlerinde düzenleyeceği Şampiyonlar Şampiyonası'nda ralli kupasına katılacak. 18 yaşında gözetmenlik yapmaya başladığını belirten Ahmet Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: "18 yaşında gözetmen oldum. Gözetmenlik yıllarında hep bir yarış hevesim vardı. Elime bir fırsat geçti ve 2013 yılında Kartepe Tırmanma ile ilk yarışımı yaptım. İlk yarışımda aldığım derece ile üçüncü olmuştum. Daha sonra Kocaeli Rallisi ile devam ettik. 2014 yılında Armutlu ve Kocaeli Rallisi yaptık burada da derecelerimiz oldu. Daha sonra ara vermek zorunda kaldık sponsorluklardan dolayı. 2016 yılında sezon yapma şansımız oldu. 2016 yılı bizim için çok iyi geçti. 2016 yılında toplamda 5 yarış yaptık ve bu yarışların hepsinde derece yaptık. Bu yarışlarda aldığımız dereceler şampiyonlar şampiyonasını getirdi. Mart ayında yapılacak olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yapacağı Şampiyonlar Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Daha sonrasında 2017 sezonuna hazırlanıyoruz. 2017 sezonu güzel geçecek diye düşünüyoruz."