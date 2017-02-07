(Görüntülü Haber) GÖZ KÜRESİ OLMAYAN 8 YAŞINDAKİ KADİR'İN DRAMI

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()SAMSUN'da yaşayan ve doğuştan iki gözü olmadan dünyaya gelen 8 yaşındaki Kadir Şahiner'in, göz çevresindeki kemiklerde çökme yaşanmasını engellemek ve ilerleyen aşamada protez göz yerleştirilmesi için yapılması gereken tedaviyi ailesi karşılayamadı. Bunun üzerine göz küresi olmayan ya da minimal boyutta olan bebeklerle ilgili çalışma yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği devreye girdi. Aileye ulaşan Dernek Başkanı Murat Ereken, küçük çocuğun tüm tedavi, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ereken, çok nadir görülen bu hastalığının tedavisinin 50-100 bin TL'yi bulduğunu belirterek yaptıkları yardım kampanyası ile bu tür ailelere destek olduklarını belirtti. Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde yaşayan 11 yıllık evli Murat (38) ve Havva (39) Şahiner çiftinin ikinci çocukları olan Kadir Şahiner, anoftalmi hastalığı (göz küresinin olmaması) ile dünyaya geldi. İki gözü bulunmayan Şahiner'in epilepsi hastası olduğu da belirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan çeşitli tetkiklerin ardından Kadir Şahiner anoftalmi hastalığı nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yıl önce burada yapılan operasyonla göz çukuruna şekil verilmesi amacı ile conformer (yer tutucu) yerleştirildi. Doktorlar aileye küçük çocuğa protez göz ameliyatı yapılması gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra bir gelişme olmadı. Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren doğuştan göz küresi bulunmayan veya mikro derece küçük olan çocukların tedavilerinin yapılması için çeşitli çalışmalar yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği (AVEMDER) gerçekleştirdikleri proje kapsamında aile ile iletişime geçti. Dernek Başkanı Murat Ereken, aileyi ziyaret ederek hastalıkla ilgili yol gösterip tedavi için yardımcı olacaklarını söyledi. Kadir Şahiner'in tedavisinde geç kalınmış bir durumun olduğunu belirten Ereken, "Tedavi için İstanbul'daki bize yardımcı olan doktorumuza aileyi yönlendireceğiz. 45 günde bir İstanbul'a gitmeleri gerekecek. Tüm ulaşım, konaklama ve tedavi masraflarını dernek olarak karşılayacağız. İnşallah tedavi sonrasında Kadir protez gözüne kavuşur" şeklinde konuştu. Bu iki hastalığın doğuştan genetik nedenlerden dolayı meydana geldiğini belirten Ereken, "Nadir görülen bu hastalığın görme olmasa bile tedavisinin olduğunu öğrendik. Amacımız yüzün estetik yapısının bozulmaması. Çünkü göz küreleri yerinde olmadığı için göz çevresindeki kemiklerin çökmesinden dolayı yüzde estetik bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu ailelere yardımcı olabilmek için geçen yıl Şubat ayında derneğimizi kurarak faaliyete geçtik. Geçen Haziran'da 50 hasta için bir yardım projesi başlattık. Türkiye'de bu hastalıklarla dünyaya gelmiş bebeklerin ailelerinin tedavi için ihtiyaçlarını ve psikolojik destek sağlamaktayız. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şuan 34 hastamızın tedavisi devam ediyor bizde ailelerine destek oluyoruz. Bu maliyeti yüksek bir tedavi. Bir bebeğin tedavisi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili maddi destekte bulunmuyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde üniversite hastaneleri devlet ve özel hastanelerdeki hekimlerin bu hastalıkla ilgili yeterli bilgisi yok maalesef. Türkiye'de bu hastalıkla ilgilenen 3 doktor var biz de biri ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de yılda ortalama 400 çocuk bu hastalıklar ile doğuyor. Bunlardan 350 tanesi çocuk kör görme engelli diye evlerine dönüp gidiyorlar. Ancak bu bebekler büyüdükleri zaman gerçek sorun ortaya çıkıyor." Anne Havva Şahiner, oğlunun tedavi masraflarını karşılayacak madde durumlarının olmadığını belirterek "Hastanelere gidiyoruz ama bir sonuç alamadık. İnsanlar oğlumun yüzüne baktıklarında yüzlerindeki ifadeyi görüyorum. Oğlum büyüdüğünde yüzünde bozulmalar olursa çok üzülürüm. Bir anne olarak oğlumun tedavisini yaptırmak istiyorum. Ancak gittiğimiz hastanelerde kimse ilgilenmedi. Sağolsun AVEMDER bize ulaştı yardımcı olacaklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Oğlumu korumak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tedavisi yaptırılacak" diye konuştu. Baba Murat Şahiner ise geçici işlerde çalıştığını ve bir güvencesinin bulunmadığını söyleyerek, "Doktorlar oğlum dünyaya geldikten sonra gözlerinin olmadığını söylediklerinde şok oldum. Tedavi ettirmek için uğraştık. Oğlumuzun görme şansı yok ancak en azından yüz yapısı bozulmasın istiyoruz. Biz tek başımıza bu tedavinin altından kalkamadık. Bunu yapacak gücümüz yok. Şimdi önümüzdeki ay tedavisi yeniden başlayacak. En azından yüzündeki kemiklerde çökmeler olmadan yaşaması için uğraşacağız" şeklinde konuştu.