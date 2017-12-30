Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gösteri amaçlı bisikletini kaydırmak isterken bir evin duvarına çarptıktan sonra bahçesine düşen genç, arkadaşının cep telefonu ile görüntülendi. 22 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım, arkadaşlarıyla birlikte Bağlarbaşı Mahallesi Köyiçi mevkiinde bisikletleriyle gezintiye çıktı. Gösteri amaçlı yokuş aşağı yolda hızla gelip bisikletini kaydırmak isteyen Yıldırım, bir evin duvarına çarptıktan sonra bahçeye düştü. Yıldırım, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Yıldırım'ın bisikletiyle evin duvarına çarpma ve bahçeye düşme anı ise arkadaşının cep telefonu ile görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Gösteri yapmak istediği bisikletiyle evin duvarına çarpıp bahçeye düştü
Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gösteri amaçlı bisikletini kaydırmak isterken bir evin duvarına çarptıktan sonra bahçesine düşen genç, arkadaşının cep telefonu ile görüntülendi. 22 yaşındaki...
30 Aralık 2017 Cumartesi 10:49
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