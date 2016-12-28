(Görüntülü Haber) Görme engellilerle empati yaptılar

MERSİN, () MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçesi'nde engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların anlaşılabilmesi amacıyla 'Engelleri Empati ile Aşalım' adlı etkinlik düzenlendi. Tarsu AVM?deki etkinlikte vatandaşlar görme engelliler için yere döşenen plastik sarı kılavuz izler üzerinde, göz bandı ve beyaz baston ile yürümeye çalıştı, ayrıca tekerlekli sandalye kullandı. MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da göz bandı takarak beyaz baston ile yürüdü. Etkinlik sonunda vatandaşlara 'Engelsiz Mersin İçin El Ele? yazılı tişört, şapka ve not defteri ve çanta dağıtıldı.