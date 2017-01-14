Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

(Görüntülü Haber) Görme engellilerle empati için siyah bantla yemek yediler

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen 'Karanlıkta Yemek' adlı farkındalık etkinliğine, protokol üyeleri siyah bantla gözlerini kapatıp yemek yiyerek, görme engellilerle...

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen 'Karanlıkta Yemek' adlı farkındalık etkinliğine, protokol üyeleri siyah bantla gözlerini kapatıp yemek yiyerek, görme engellilerle empati kurmaya çalıştı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve davetliler katıldı. Yemekte davetliler ile beraber gözlerine siyah bant takarak yemek yiyen Başkan Kocamaz, etkinliğin görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek konusunda anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi. Başkan Kocamaz, "Bu çalışma, görme engeli bireylerle empati kurabileceğimiz ve onların sıkıntılarını paylaşabileceğiz bir çalışma. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i engelsiz bir şehir yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kadar kısa süre içerisinde problemleri tamamen çözme şansınız yok ama bir yerlerden başlanması gerekiyordu. Hedefimiz Mersin'de yaşayan bütün engelli kardeşlerimizi engelsiz bir kentte yaşatabilmek" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk olan Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kurarak diğer belediyelere de örnek teşkil edecek bir adım attıklarını ifade eden Kocamaz, 2017 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ve dünyada bir ilk olacak Engelliler Kültür ve Sanat Şenliği'nin müjdesini verdi. Gözlerindeki siyah bantlar ile yemeklerini yemeye çalışan davetliler ise yemek sonrasında yaşadıkları deneyimleri paylaşarak, görmenin ne kadar önemli olduğunu ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çok daha iyi anladıklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55