(Görüntülü Haber) Görme engellilere özel eğitim
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin...
- 2(Görüntülü Haber)'Mideleri küçülünce...
- 3Gribe karşı C vitamini çare değil
- 4Prof. Dr. Dilbaz: Mideleri küçülünce...
- 5(Görüntülü Haber) Gribe karşı 7 altın...
- 6Hastalığı vatani görevini yaparken ortaya...
- 7(Görüntülü Haber) Yaşaması mucize...
- 8(Görüntülü Haber) Arnavutluk’un tanınmış...
- 9Yaşaması mucize olan genc, ameliyatla...
- 10Yaşaması mucize olan genc, ameliyatla...
- 1Kocaeli'de yarın okullar tatil
- 2Kastamonu ve Bartın'ın Kurucaşile...
- 3Samsun'un 5 ilçesine kar tatili
- 4Tokat’ta okullara kar tatili
- 5İstanbul'da okullara bir günlük...
- 6Bahçeşehir Okulları Ereğli Kampüsü...
- 7YYÜ 5 yılda yüzde 80 büyüdü
- 8Eğitim- Sen: Adana'da okullarda ısınma...
- 9LYS, ilçe merkezlerinde de yapılacak
- 10(Görüntülü Haber) LYS'de açık...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Sanayi üretiminin ardından dolar ve euroda...
- 2Antalyalı tasarımcı 'Avatar 2'...
- 3'Kızlar okusun' diye, evini satıp...
- 4'Kızlar okusun' diye, evini satıp...
- 5Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin...
- 6Uludağ’da kar bereketi
- 7"Elektrikte plansız kesintiler planlı...
- 8(Görüntülü Haber) Sivas'ta yoğun...
- 9(Görüntülü Haber) Türk gezginler zeybeği...
- 10Karda aç kalan yaban hayvanları unutulmadı
- 111 milyon 300 bin hacı adayı bugünden...
- 12(Görüntülü Haber) Antalya'da otel...
- 13Sanayi üretimi Kasım'da yıllık...
- 14(Görüntülü Haber) Görme engellilere...
- 15Obama: Rapor çok açık. Ruslar seçim...
- 16Rusya ve ABD arasında rakip ilişkileri...
- 17ABD, Rusya ile dostça ilişkiler kurulma...
- 18(Görüntülü Haber)Adana'da 35 polise...
- 19(Görüntülü Haber)'Mideleri küçülünce...
- 20Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:20
|13:21
|15:46
|18:05
|19:37