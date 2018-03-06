(Görüntülü Haber) Görme engelliler Uludağ'da kayak öğreniyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - İSTANBUL Altı Nokta Körler Vakfı'nın 20 görme engelli üyesi Uludağ'da İstinye Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 3 günlük kampa katıldı. Görme engelliler aldıkları kayak eğitiminin ardından hayatlarında ilk kez kayak yaptı. Görme engelli Pınar Çetinkaya, "Burada görme engelli olduğumu unuttum. Çok farklı duygular hissettim" dedi.



İstanbul İstinye Rotary Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen görme engellilere yönelik 3 günlük kampta, Altı Nokta Körler Vakfı'nın 20 görme engelli üyesi, Uludağ'da kayak eğitimi aldı. Ulaşımdan konaklamaya, kayak takımlarından kayak eğitimine kadar kadar pek çok alanda sponsorların da yoğun desteğini gören kamp, görme engelliler için rehabilitasyon programı haline geldi. Uludağ'da bir otelde konaklayan görme engelliler sabah kahvaltılarının ardından kayak pistlerine götürüldü. Gönüllü hocalar tarafından eğitime tabi tutulan görme engelliler yanlarındaki refakatçilerle hayatlarında ilk kez kayak yapma deneyimini yaşadı. Kısa mesafelerde destek almadan da kayak yapan görme engelliler çevredeki vatandaşların da bakışlarını üzerlerine çekti.



'ÖZGÜRLÜĞÜN TADI BUYMUŞ'



Program kapsamında Uludağ'a gelen görme engelli psikolog Taner Tula, kayak yapma hissini, "Bir görmeyen için harika bir duygu. Özgürlüğün tadı buymuş, insan yaşayınca anlıyor" cümleleriyle anlattı. Tula konuşmasının devamında, "Toplumumuzda körlerin yolda nasıl yürüdüğünü bile bilmeyip onları gördükleri zaman büyük bir şaşkınlık içerisinde izleyenlere, körlerin burada neler yapabildiğini göstermiş oluyoruz. Bizi burada tıpkı bir kuşun uçuşu gibi özgürce hareket edebilmek, kayak yapabilmek çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız kendi başlarına kaymanın zevkini yaşıyorlar, bu zevkleri taktıkça özgüvenleri gelişiyor. Hatta bu program için ufak bir rehabilitasyon programı dahi diyebiliriz" diye konuştu.



"BİRÇOK İNSANDAN DAHA CESURUZ"



Uludağ'da ilk kez kayak yapan bir başka görme engelli Pınar Çetinkaya ise yaptığı açıklamada, görme engellilerin birçok insandan daha cesur ve özgüvenli olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Buradaki herkes bize çok yardımcı oluyor, hiçbir konuda sıkıntı çekmiyoruz. Bize çok sempati duyan, çok güzel davranan insanlarla tanıştık. Biz burada görme engelli olduğumuzu unuttuk. Ben görme engelli olduğumu unuttum, bir ara hocama, 'Bırakın hocam ben tek başıma kayabilirim' bile dedim. Toplumda herkes görme engellilerin ayrı dünyası olduğunu düşünüyor. Bizim ayrı dünyamız yok. Biz herkes gibi çok güzel şeyler yapıyoruz. İlk gün olmasına rağmen arkadaşlarımızla çok cesaretli davranarak kayak yapmayı öğrendik. Hocalarımız gözetimleri altında tek başımıza kaymamıza dahi izin veriyorlar. Yani burada gerçekten çok güzel vakit geçiriyoruz. Pek çok insan görmediğimiz için bir şeyler yapamayacağımızı, özgüvenli ve cesur olmadığımızı düşünüyorlar. Aslında birçok insandan daha fazla özgüvene ve cesarete sahibiz" dedi.



'BU MUTLULUK BAŞKA ŞEYE DEĞİŞİLMEZ'



İstanbul İstinye Rotary Kulübü Başkanı Aydın Çetin, yaptığı açıklamada, görme engellilerin hayatlarına dokunmanın hazzını yaşadıklarını söyledi. Başkan Çetin, "Bu etkinlikte amaç, görme engellilerin özgüvenlerini artırmak ve toplumla onları bir şekilde buluşturup toplumun görme engellilerin neler yapabileceğini görmesini sağlamaktır. Bu projeyi Altı Nokta Körler Vakfı ile beraber yürütüyoruz. Her sene yaşlarına ve fiziki uygunluklarına 20 görme engelli arkadaşımızı seçip onlarla beraber çıkıyoruz. Bu arkadaşlarımızda hayatlarında hiç kayak yapmamış olan arkadaşlar oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 350 görme engelli arkadaşımızı kayakla buluşturduk. Her sene farklı görme engellilere ile buraya geliyoruz ve onların dünyalarına giriyoruz. Onların mutlu olması bizleri çok daha fazla mutlu ediyor. Etraftaki insanlar da mutlu. Bu haz, bu mutluluk başka şeylere değişilmez" dedi.



