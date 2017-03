(Görüntülü Haber) Görme engelli öğretmenden görme engellilere bilgisayar kursu

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi işbirliğinde hazırlanan proje ile görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu tarafından görme engellilere bilgisayar kursu verilmeye başlandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu tarafından Sivas Belediyesi'ne ait Engelliler Kültür Merkezi'nde verilen 'Bilgisayar Kullanımı' kursuna 12 görme engelli katıldı. Görme engelli kursiyerlerin, 3 aylık eğitimde ekran okuyucu sistemle bilgisayar kullanmayı öğreneceği belirtildi. 368 dersten oluşan kursta görme engellilere, yine görme engelliler tarafından hazırlanan yazılım programları anlatılacak. "GÖRME ENGELLİLER BİLGİSAYARLI HER İŞİ YAPABİLİR" Kurs öğretmeni Selman Devecioğlu, daha önce Sivas'ta görme engellilere yönelik kurslar verildiğini ancak ilk defa bir görme engelli eğitmen tarafından bu kursun verileceğini belirterek, "Görme engelli bireylerin santrallerde memur olması uygun iş olarak gösteriliyor ancak görme engelliler bilgisayarlı her işi yapabilir. Çeşitli ekran okuyucu yazışma programlarını öğreteceğiz. Türkiye'de kamu kurumlarındaki bütün sistemler görme engellilerin kullanabileceği yapıya sahip. Görme engelliler bilgisayar kullanırken, ekrandaki her şeyi ses olarak duyuyor, ekran ve mouse bizim işimize yaramıyor. Sadece kasa ve klavye bizim işimizi görecek. Belediyemize, İŞ-KUR İl Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimine bu kursun açılmasına emek verdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. "ENGELLİ İSTİHDAMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise bu projenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Bizde İŞ-KUR İl Müdürlüğü olarak bu projeyi destekliyoruz. Her kurum belli bir sayıda engelli personel istihdam etmek zorunda, bizler de engelli vatandaşlarımızın işe başlaması için yanlarında yer alıyoruz. Bu kurs engelli istihdamına yönelik bir çalışma." dedi. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı, da "Bu çalışma resmi dairelerin bir arada hizmet ettiğini gösteren önemli bir çalışma. Resmi dairelere bakıldığında görme engelliler sadece santrallerde görev alıyorlar. Ancak imkan verilirse görme engelliler en az görenler kadar başarılılar" dedi.