(Görüntülü Haber) Görme engelli judocular, madalya ve kupalarını aldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, dereceye girenlere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi. Judo Federasyonu tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na 30 ilden 80 görme engelli kulübü ile 160 sporcu katıldı. Dün başlayan şampiyonanın ilk gününde, büyük erkek ve kadınlar ile ümit erkek ve kadınlarda bazı sıkletlerde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları törenle verildi. Bugünkü karşılaşmalarda ise kulüpler yarıştı. Mindere arkadaşları ve hakemler tarafından ellerinden tutularak götürülen görme engelli judocular, görmeseler de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Görme engelli judocular, dereceye girebilmek için kendisi gibi görme engelli rakibini yenerek puan almaya çalıştı. Müsabakalar sonunda dereceye giren görme engelli sporculara madalyaları ve kupaları törenle verildi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, şampiyonaya görme engelli 160 sporcunun katıldığını belirterek, "Geniş katılımlı bir turnuva oldu. Turnuvada başarılı olan sporcularımızı uluslararası alada temsil edecek. Biz görmeden judo yapıyoruz, başka sporları da görmeden yapıyoruz. Biz engellileri aşarak hayata tutunmaya çalışan kesimiz. Emeklerimizin sonunda neler ortaya çıkardığımızı herkes görüyor. Üretken bireyler olmak istiyoruz" dedi. Geçen yıl Görme Engeliler Avrupa Şampiyonu olan Zeynep Çelik ise, judo sporunu hissederek yaptığını ifade ederek, "Görmeden spor yapmak ve Avrupa şampiyonu olmak kolay değil. Antrenmanlarda bile hocayla birlikte hissederek bu sporu yapmaya çalışıyoruz. Judo yaparken her şeyiniz hocadır. Elin kulağın, gözün her şeyin hocadır. Hoca olmadan hareket edemeyiz, rakibimi hocayla buluyorum, onun söylemesiyle açıklarını yakalayıp, yenmeye çalışıyorum" dedi.