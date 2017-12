(Görüntülü Haber) Görme engelli gazinin yaşam azmi

MANİSA'da oturan terörle mücadele gazisi 44 yaşındaki Selami Pazar azmiyle örnek oluyor. Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuna annelik hem de babalık yapan Pazar, 3 yılda ortaokulu, liseyi bitirip, üniversite sınavını kazandı. Şimdi üniversite okuyan Selami Pazar, bir yandan da 7 sivil toplum kuruluşunda görev yapıyor. 24 yıldır karanlıkta yaşayan Pazar, ancak şu an deneysel aşamada olan özel bir çip sayesinde yeniden görebilme umudu taşıdığını söyledi. Manisa'da oturan 1993 yılında Şırnak Silopi'de vatani görevini yaparken çatışma sırasında roket düşmesi sonucu 2 gözünü de kaybeden Selami Pazar, o günden sonra karanlığa mahkum oldu. 3 yıl Gülhane Tıp Hastanesi'nde tedavi gören Pazar, tedavisinin ardından hayata küsmeyip, memleketine gelip yaşamını devam ettirdi. Eşinden 2011 yılında boşanan Pazar, görme engelli olmasına rağmen çocuklarının bakımını üstlenmek istedi. Boşanma öncesi süreçle birlikte 6 yıldır, 22 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızına bakan ve evin tüm işlerini tek başına yapan Selami Pazar, çocuklarına hem anne hem de baba oldu. Gazi Pazar, ilkokul mezunu olmasına rağmen, 3 yılda azmiyle ortaokul ve liseyi bitirdi, aynı zamanda da üniversite sınavına girip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümünü kazandı. Eğitimini sürdüren Pazar, evde oturmayıp 7 sivil toplum kuruluşunda da çalışıyor. Aynı zamanda sporcu da olan Pazar, yüzmede 200 metre serbest stilde altın madalya sahibi. Birçok yarışmaya katıldığını ve 7 madalya kazandığını dile getiren Gazi Selami Pazar, kendini hayattan soyutlamadığını söyledi. Görme engelli olmasına rağmen hayata bağlılığını kaybetmediğini belirten Pazar, şöyle dedi: "Yemek ve temizlik de dahil olmak üzere her şeyi yapabiliyorum. Kolay değil. Görmüyorsun, çocukların yemekleri beğenip, beğenmeyeceğini bilmiyorsun. Ama gayet güzel yemekler yapabiliyorum. Çocuklarıma da bakıyorum. Evde her şeyi de kendim yapıyorum. Kendimi eğitim hayatına adadım. İnsan Kaynakları bölümünde eğitim görüyorum. İkinci üniversiteyi de düşünüyorum. Derslerimi de internetten çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için her gün evde bilgisayar başında çalışıyorum. Boş zamanı hiç sevmem. Kendimi görme engelli olarak kabul ediyorum ama evde oturmayı asla." YENİDEN GÖRME UMUDU DOĞDU Gazi Selami Pazar, 24 yıldır karanlıkta yaşadığını, ancak şu an deneysel aşamada olan özel bir çip sayesinde yeniden görebilme umudu olduğunu anlattı. Görme umudundan vazgeçmeyip Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini ve burada kendisine yapılan çalışma hakkında bilgi verildiğini kaydeden Gazi Selami Pazar, şöyle konuştu: "Gözle ilgili çalışmalar yapan doktorları araştırıyordum. Doktorlarla gidip görüşüyorum. Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Deneysel olarak Amerika Birleşik Devletleri askeri teşkilatı DARPA Enstitüsü'nde çalışma yapıldığını anlattılar. ABD'deki gaziler üzerinde bu çipin denendiğini söylediler. Eğer bir komplikasyon çıkmazsa, beyinde iltihaplanma olmazsa Türkiye'de de takılabilecek. 250 kişilik bir ekip oluşturuluyor. Genetik körlüklerde kullanılmıyor. İki gözünü de kurşunlanma sebebiyle kaybetmiş, her iki gözünü kaybetmiş kişilerde gözün olduğu yere mikro kamera şeklinde takılıp, beyne implant ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanması bekleniyor. 3 yıllık bir süre olduğunu söylediler. Eğer onaylanırsa Türkiye'deki görme engellilere faydalı olacak. Beyne takılan çipi vücut kabul ederse ve onaylanırsa bizim için umut olacak. İlk çalışmaların da gazilerin üzerinde olacağını duyduk. Umutla bekliyoruz. Bir gün aydınlığa yeniden kavuşacağım." Selami Pazar'ın görev yaptığı sivil toplum kuruluşları ve aldığı görevler şöyle: * Manisa Altı Nokta Körler Derneği, * Manisa Altı Nokta Spor Kulübü, * Gördesliler Derneği, * Manisa Şehit Aileleri Kalkındırma Derneği, * Manisa Valiliği Mütevelli Heyeti, * Şehzadeler Belediyesi Engelli Meclisi Başkanlığı, * Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Engelliler Denetmenliği.