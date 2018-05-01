(Görüntülü Haber) Görevlisi olmayan okul kantininde 'güven' satılıyor

BURSA'nın Kestel ilçesindeki kolejde eğitim gören öğrenciler, okulda aldıkları yiyecek ve içeceklerin ücretlerini, kantinde çalışan personele değil, okul yönetimi tarafından konulan kumbaraya atıyor. Öğrencilere 'güven' duygusunu aşılamak adına bu yöntemin uygulandığı okulda, ders zili de çalmazken, öğrenciler süre tutarak derse ve teneffüse giriş zamanlarını kendileri ayarlıyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen yıl açılan Özel Mesafe Koleji'nde alışılmışın dışında yöntemler ile öğrencilerin kişisel gelişimleri destekleniyor. Öğrenciler, zil bulunmayan okulda, ders ve teneffüs başlangıç- bitiş sürelerini kendileri belirliyor. Okulun kantininde ise çalışan personel bulunmuyor. İstedikleri yiyecek ve içecekleri alan öğrenciler, kantinde bulunan kumbaraya aldıklarının ücretlerini atıyor. 'KENDİ KARARLARIMIZI VERİYORUZ' Bu uygulamanın okul yönetimi tarafından başlatıldığını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Simay Cansoy, bunun kendilerine güven duygusunu kazandırdığını ifade etti. Okul yönetiminin kendilerine güvenlerinin ailelerini de etkilediğini belirten Cansoy, "Çünkü değerlerimizden biri dürüstlük. Bize böyle güvenildiği için ailelerimizin de bize güveninin arttığını düşünüyorum. Ayrıca okulda kendi vaktimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ne zaman çıkacağımıza sorumluluk sahibi insanlar gibi karar veriyoruz. Burada bir zil yok. Bu yüzden kendi kararlarımızı vererek kendi sorumluluklarımızı öğreniyoruz" dedi. 'BİZE GÜVEN DUYGUSU KATIYOR' Bu uygulamanın kendilerine güven duygusunu kattığını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Can Bayram Karal ise, "İnsan ilişkilerinin temeli güven duygusudur. Güven duygusunu da en iyi ortaya çıkarma yöntemi bu kumbara uygulaması diye düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin bir şey yapmaları için baskı kurulmuyor, öğrenciler kendi kararlarını veriyor ve kendi ödemelerini kendileri yapıyorlar. Okulda zil de kullanmıyoruz. Öğrenciler derse giriş çıkış saatlerini kendileri anlıyorlar. Bu da öğrencilerin zamanlarını nitelikli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Öğrenciler buna göre işlerini yapıyor" diye konuştu. 'OTOKONTROL GELİYİŞOR' Okul kurucularından böyle bir uygulama başlatılacağını duyduklarında hem şaşırıp hem de sevindiklerini söyleyen kolejin Müdür Yardımcısı Şermin Kaya, Bursa'nın ilk teknoloji lisesi olarak böyle bir uygulama başlatmanın sevincini de yaşadıklarını belirtti. Öğrencilerin istedikleri ürünleri alarak parasını kumbaraya bıraktıklarını ifade eden Kaya, "Burada amaç güven duygusunu aşılamak, dürüst olmalarını sağlamak. Aynı zamanda otokontrollerini geliştirmesini sağlamak" dedi. Okullarında zil de çalmadığını ifade eden Şermin Kaya, öğretmen ve öğrencilerin kendi kontrollerini kendilerinin yaptığını, bu sayede de öğrencilere zaman ayarlamalarını öğretmeye çalıştıklarını söyledi.