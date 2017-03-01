(Görüntülü Haber) Görev başındaki polisler için seyyar kafe

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, bir önceki görev yeri Konya'da hayata geçirdiği; yemek, sıcak ve soğuk içeceğin ikram edildiği seyyar kafe hizmet aracını kentte de hizmete soktu. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nce 'Hizmet sizden ikram bizden' sloganıyla faaliyete geçirilen ve görev başındaki polis memurlarına yemek ve çay gibi yiyecek- içecek hizmeti verecek seyyar kafe aracı, Kınıklı Polis Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Tanıtıma Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Hizmete giren seyyar kafeyle ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, seyyar kafeyi ilk kez, Konya Emniyet Müdürlüğü yaparken hizmete aldıklarını, daha sonra aynı projeyi Denizli'deki polisler için hayata geçirdiklerini söyledi. Polislerin zor şartlar altında gece-gündüz demeden 24 saat çalıştıklarını belirten Demir, 'Gayret sizden, ikram bizden' sloganıyla aracımızı hizmete soktuk. Pamukkale Belediyesi'nin katkısıyla aracımız hizmet vermeye başladı. Polis arkadaşlarıma görevleri esnasında katkısı ve moral olması için bu aracı faaliyete soktuk. Amacımız, görev başındaki arkadaşlarımıza hatırlandığını ve bu kurumun bir parçası olduğunu hatırlatmak" dedi. Daha sonra Vali Altıparmak, Emniyet Müdürü Demir ve Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, seyyar kafeyi inceleyip, polislere çay ikram etti. Görev başındaki polislere yemek ve içecek ikramı için dizayn edilen seyyar kafe aracı, şehit yakınlarının etkinliklerinde de kullanılacak.