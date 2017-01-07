Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,() Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.
(Görüntülü Haber) Görenler gözlerine inanamadı..Dev gemi sahili yalayarak geçti
Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,() Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne...
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
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