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(Görüntülü Haber) Gölcük'te hafta sonu keyfi

Murat KÜÇÜK / BOLU, () - BOLU’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda...

Murat KÜÇÜK / BOLU, () - BOLU’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçiler, çam ormanlarının arasındaki Gölcük’te, doyumsuz manzara eşliğinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Bolu’nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen ziyaretçiler mangal yakarak piknik yaptı. Göl çevresindeki piknik alanlarında yer bulamayanlar ormanın iç kısımlarına gitmek zorunda kaldı. Ziyaretçiler göl yüzeyini kaplayan nilüferlerin fotoğraflarını çekerken, gölde kiralanan golf arabaları ve bisikletlerle de tur attı. Tatilciler, yeşilin her tonunun barındığı tabiat parkında gün boyu doğa ve temiz havanın keyfini yaşadı.

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