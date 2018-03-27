Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı doluşu yağışına dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Gölcük Değirmendere'de yağmur yağışı dolu yağışına dönüştü. Yollar yağmur sularıyla kaplanırken, dolu yağışına dönüşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doluya yakalananlar saçakların altında dolu yağışının durmasını bekledi.
(Görüntülü Haber) Gölcük'te dolu yağışı
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı doluşu yağışına dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Gölcük Değirmendere'de yağmur yağışı dolu yağışına...
27 Mart 2018 Salı 18:59
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