(Görüntülü Haber) Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını
BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı sıcak havanın yüzünü göstermesiyle hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri...
06 Ocak 2018 Cumartesi 16:37
BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı sıcak havanın yüzünü göstermesiyle hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile tatilcileri etkileyen tabiat parkına akın etti. Sıcak havanın da etkisini göstermesiyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük'te tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde sık sık fotoğraf çektirdi.
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