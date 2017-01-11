(Görüntülü Haber) Gölbaşı'nda aç kalan kuşlara yaşam alamı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ( ANKARA'nın Gölbaşı ilçesine hayat veren Mogan Gölü'nün donması nedeniyle yaşam ve beslenme alanları azalıp, aç kalan kuşlara belediyeden yardım eli uzanırken, kıyı kesiminde yaşam alanı oluşturuldu. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kıyı şeridinde buzlar kırılırken, bir fıskiye yardımı ile su devir daimi sağlanarak, açılan yaşama alanının buz tutmasının önüne geçildi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Duruay, "Mogan Gölü'nde yaşayan kuşların, soğuk geçen kış aylarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için Gölbaşı Belediyesi olarak harekete geçtik. Kuşlar için besleme ve yaşama alanları oluşturduk. Kıyı şeridinde kırılan buzların tekrar oluşmaması için ise bir fıskiye yardımı ile su devir daimi yapılacak. İnşallah, bundan sonra da burayı mesken edinmiş kuşlar bir sıkıntı çekmeyecek. Kıyıda oluşturulan yaşam alanı sayesinde de vatandaşlarımız diledikleri gibi kuşları besleyip, manzaranın keyfini çıkarabilecek" dedi.