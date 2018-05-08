(Görüntülü Haber) Gölbaşı'nda 60 kişilik geçici işe 488 başvuru

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 60 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 488 kişi başvuru yaptı. İlçedeki kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 60 kontenjanlık geçici iş için İŞKUR'a 488 kişi başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından Belediye Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter Ayşegül Kaynak Ataş tarafından yapılan kura çekimiyle çalıştırılacak 60 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar sevinçlerini, çıkmayanlar ise üzüldüklerini ifade etti.