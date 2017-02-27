(Görüntülü Haber) Göl yüzeyindeki buzu keserek adadan karaya kanal açtılar

Nurettin ARKAN / ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta),() - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'ne kıyısı bulunan Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayanlar, göl yüzeyindeki buz tabakası çözülmeyince, karaya ulaşımı kolaylaştırmak için motorlu testerelerle buz tabakasını kesip sandalları için 1 kilometrelik kanal açtı. Şarkikaraağaç'ın Gedikli Köyü'ne bağlı, Beyşehir Gölü üzerindeki en büyük ada olan Mada Adası'nda yaşayan halk, göl yüzeyinin soğuktan buz tutması nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca ada ile köy arasındaki ulaşımını yaya olarak sağladı. 35 hane, 253 nüfuslu adada yaşayanlar, buz çözülmeyince çareyi kendilerine yol açmakta buldu. Göl yüzeyindeki buz tabakasını motorlu testereyle keserek, ada ile Gedikli Köyü arasında yaklaşık 1 kilometrelik kanal açtı. Adadan başlayıp karaya kadar süren çalışmada 4 ayrı motorlu testereyle buz tabakası kesilirken, bir grup da buz kütlelerini sopa ve küreklerle ittti. Bir başka grup ise açılan kanalda sandalı ilerletti. Mada Adası'nda yaşayanlar zorunlu kalmadıkça kıyıya çıkmadıklarını, havanın ısınmasıyla köydeki tarım arazilerinde çalışmak için çıkmak zorunda olduklarını belirtti. Buz kütlesi üzerinde yaya gidip gelmenin sakıncalı olabileceğini aktaran vatandaşlar, buzun kırılması endişesiyle kanal açmayı uygun gördüklerini, açılan kanal sayesinde adayla köy arasında ulaşım sağlayacaklarını kaydetti.