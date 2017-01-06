(Görüntülü Haber) Gökyüzünde süzülen kuşları görüntülediler
SAMSUN'da gökyüzünde dans eder gibi görüntüler oluşturan kuşlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Samsun'da dün akşam saatlerinde kuşlar gökyüzünde görsel bir şov sundu. Kuşları izleyenler de bu görsel şova tanıklık etti....
06 Ocak 2017 Cuma 11:49
SAMSUN'da gökyüzünde dans eder gibi görüntüler oluşturan kuşlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Samsun'da dün akşam saatlerinde kuşlar gökyüzünde görsel bir şov sundu. Kuşları izleyenler de bu görsel şova tanıklık etti. Bazıları da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.
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