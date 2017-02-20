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(Görüntülü Haber) Gökyüzünde 'evet' pankartı açtı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle havalanan AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Çengil, gökyüzünde 'İnadına değil, inandığımız için evet' yazılı...

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle havalanan AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Çengil, gökyüzünde 'İnadına değil, inandığımız için evet' yazılı pankart açtı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın 1200 metre pistine çıkan AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Çengil, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde tandem (ikili) atlayış yaptı. Çengil, Ölüdeniz semalarında paraşütün arkasına bağladığı ve kalkış sırasında kucağında taşıdığı 'İnadına değil, inandığımız için evet' yazılı pankartı serbest bıraktı. Paraşütün arkasında dalgalanan pankartla 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumuna 'evet' desteği isteyen Çengil, 20 dakika havada kaldıktan sonra Belceğiz Plajı'na sorunsuz iniş yaptı. Çengil'i plajda, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve bir grup partili karşıladı. Sinan Cengil referanduma 'evet' desteği vermek için gençlik kolları üyeleriyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Mesajlarını gökyüzünden verdiklerini belirten Çengil, uçuştan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ise kampanyaya verdikleri destekten dolayı partililere teşekkür etti. Meselenin oy değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Sarıhan, "İnadına değil, inandığımız için 'evet' diyoruz. Anayasa değişikliğindeki maddelerden bir tanesi de AK Parti'nin öngörmüş olduğu, gençlere vermiş olduğu değerdir. 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Bu referandum ile birlikte ülkemde neden olmasın? 18-25 yaş arasında yaklaşık 1 milyon gencimiz oy kullanacak. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan için, 'evet' diyoruz" diye konuştu.

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