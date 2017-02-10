(Görüntülü Haber) Gökten gelen tehlike, otoları pestil etti

KARS, () KARS İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki Milli Eğitim Müdürü Gökan Altun'un makam otomobili dahil çok sayıda otoda maddi hasar oluşturdu. İsmet İnönü Caddesinde bugün meydana gelen olayda, 3 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çatısındaki kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Ses ve gürültü nedeniyle dışarı çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve milli eğitim müdürlüğü çalışanları, makam otomobillerin üzerindeki karı temizleyerek, hasarları incelediler. Kar ve buz kütlesinin araçların üzere düşmesi sırasında bazı vatandaşların çok az bir farkla faciayı atlattığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesindeki İşkur İl Müdürlüğü önünde park halindeki bir aracın üzerine de çatıdan kar ve buz düştü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun çatılardan gelen tehlikeyle ilgili olarak "Kuruma ve şahıslara ait araçlar çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hasar gördü. Bu duruma önceden önlem alınması lazım, yoksa her zaman bu durumla karşılaşmak mümkündür. Görüldüğü üzere çatıların üzerinde ciddi anlamda kar birikintisi var. Tabi olayın maddi boyutu söz konusu. Bunun gereği yapılır. Sevindirici olan kimsenin zarar görmemesidir" diye konuştu.