(Görüntülü Haber) Gökçeada Kent Müzesi ziyarete açıldı

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, () ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada'da, Belediye tarafından oluşturulan Kent Müzesi törenle hizmete açıldı. Gökçeda ilk kez oluşturulan Kent Müzesi, Gökçeada Belediyesi'nin 1.5 yıl süren çalışmaları sonunda ziyarete hazır hale getirildi. Gökçeada da daha önceki yıllarda hamam olarak kullanılan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 2 katlı 44 yıllık bir bina restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Ardından da, Gökçeadalılar'ın bağışladığı ada yaşantısına ait eserler müzede yerini aldı. İçinde Gökçeada'daki ekonomik yaşamı, giyim kültürünü, eğitim öğretimi, gündelik hayatı, kahve kültürünü anlatan bölümlerin yanı sıra, kılıç balığı avcılığı, süngercilik, arıcılık ve sabun üretimi gibi mesleklere ait eserler ve fotoğrafların yer aldığı Gökçeada Kent Müzesi, bugün yapılan tören ile ziyarete açıldı. Açılışa Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Gökçeada 5'nci Komando Alay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Gökçeada Metropoliti Dragonis Krilyos ile vatandaşlar katıldı. Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel açılıştaki konuşmasında, Gökçeada'da bugüne kadar bir müzenin bulunmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Hamam olarak kullanılan binayı restore ederek müzeye dönüştüren Belediye Başkanı Ünal Çetin'e ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Gürel, "Adamıza gelen ziyaretçiler, bu ilçenin kent müzesinin nerede olduğunu, yaşantısını nasıl öğrenebileceklerini soruyorlardı. Maalesef buna verilecek bir cevabımız yoktu. Kent müzeleri bulundukları yerlerin önceki yaşantısını anlatan yapılardır. İnşallah bundan sonra gelecek misafirlerimizin ilk uğrak noktası bu Kent Müzesi olacak" dedi. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de 1973 yılında inşa edilen ve bir süre hamam olarak kullanılan 2 katlı binayı Kent Müzesi haline getirmek için tüm belediye çalışanlarının 1.5 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını anlatarak, hepsinin isimlerini tek tek okuyup, davetlilere alkışlattı. Başkan Çetin, Gökçeada'nın kimliğine ışık tutacak olan Kent Müzesi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdelayı keserek Gökçeada Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ile diğer davetliler hep birlikte müzeyi gezerek Gökçeada'nın tarihine kısa bir yolculuk yaptı.