(Görüntülü Haber) GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

-Banka gibi kullanılan ofiste çöp kutuları ve sebilden deste deste para çıktı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan göçmenleri yurtdışına kaçıran bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis ekipleri şebekenin İran, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kişiler başta olmak üzere suça karışan kişileri yurtdışına kaçırdığını belirledi. PARALAR ÇÖP KUTUSU SU SEBİLİNDE BULUNDU Polis ekipleri bunun üzerine Fatih Atatürk Bulvarı üzerindeki şebekenin bir ofisine baskın düzenledi. Ekipler, 3'ü İran, 3'ü Suriye ve 1 Lübnan uyruklu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 734 bin dolar, 165 bin Euro ve 264 bin lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmakk üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Ekiplerin, şebekenin bir ofisine düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polislerin baskın yapılan iş yerine girer girmez içeride bulunanları toplayarak üst araması yaptıkları ve arama yapmaya başladıkları görüntülendi. Arama yapan ekiplerin ofiste bulunan su sebilinin alt gözünde desteler halinde paralar bulması üzerine detaylı yapılan aramalarda çöp kutularından destelerce para bulunması kaydedildi. PARA TRAFİĞİ 'HAWALA' YÖNTEMİYLE SAĞLANIYOR Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin alternatif havale sistemi olarak bilenen 'Hawala' adlı bir ödeme sistemi kullandığını belirledi. 'Hawala' adlı bu sistemde 2 aşamalı doğrulama yapılıyor. Birinci aşaması parayı yatırıp kod almak, ikinci aşaması ise gitmek istediği ülkede o kodu kendisini karşılayan kişiye vererek paranın şebeke üyelerine ulaşmasını sağlamak olduğu belirlendi. 'HAWALA' YÖNTEMİ ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR 'Hawala' yöntemi şu şekilde işliyor; yurt dışına kaçacak kişi parayı kaçakçılara ödemiyor. Bunun yerine belli yerlerdeki banka gibi çalışan ofislere giderek 10-15 bin dolar civarında belirlenen parayı yatırıyor. Ofiste parayı ödeyen kişiye bir kod veriliyor. Kaçak göçmenler gitmek istediği ülkeye varınca kendilerini karşılayan şebeke üyesine parayı yatırdığı ofiste kendisine verilen kodu veriyor. Şebeke üyeleri bu kodla banka gibi çalışan ofislere giderek parasını alıyor.