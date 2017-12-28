(Görüntülü Haber) Göç Politikaları Kurulu 4'üncü kez toplandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-TÜRKİYE'nin göç politikaları ve stratejilerini belirleyen Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen toplantıya, bakanlık müşteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz katıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yönelik güncel gelişmeler ve yeni hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi. Ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nında kurul üyelerinin görüşlerine sunulacağı öğrenildi.