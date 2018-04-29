(Görüntülü Haber)Global Run Bodrum, İrem Derici ile konseri ile başladı

GLOBAL Yatırım Holding organizasyonu ve Global Ports Holding ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci Global Run Bodrum, İrem Derici konseri ile başladı. Yarışlar öncesinde düzenlenen konserde sporcular moral depolayıp, eğlendi. Global Yatırım Holding'in ana sponsorluğunda düzenlenen 5. Global Run Bodrum, Bodrum Cruise Port'da halka açık olarak düzenlenen İrem Derici konseri ile başladı. Dün akşam saatlerinde DJ performansları ile başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. İrem Derici sahneye çıktığında ise yaklaşık 2 bin kişi şarkılara eşlik etti. 'Yansın Geceler' şarkısı ile sahneye çıkan Derici, dansçılarıyla da performans sergiledi. Derici, Global Run Bodrum'un açılışını yaptığına dikkat çekerek, Bodrum'da kalabilseydi yarışa katılmak istediğini söyledi ancak Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu bildirdi. Konserine 'Nabza Göre Şerbet' şarkısıyla devam eden Derici, kendi şarkılarının yanı sıra 'Sıfır Tolerans', 'Çok Çok' gibi sevilen şarkıları da seslendirdi. Konseri izleyenler, Derici'nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlendi. Derici yaklaşık 1,5 saat sahnede kalarak sevenlerini coşturdu. Bugün 5. Global Run Bodrum'da 10 bin ve 5 bin metre yarışlarının yanı sıra çocuklar için 500 metrelik 'minik adımlar' ve engelli koşu startları da verilecek. Yarışlardan elde edilen gelir, sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Global Run Bodrum'un bu yılki partneri Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği oldu. 5'inci Global Run Bodrum'un 10 bin metre parkurunun kadın ve erkeklerde ilk üçe giren yarışmacılara kupaların yanı sıra, 5 bin, 4 bin ve 3 bin TL para ödülü verilecek. 5K parkurunda ise para ödülleri 3 bin, 2 bin ve bin lira olacak. Her iki branşta da 4. ve 5. olan yarışmacılara da kupa verilecek. Yaş kategorilerinde birinciler D&R'dan hediye çeki ile ödüllendirilecek. 5'inci Bodrum Global Run'a kayıt yaptıran yarışmacılar arasından, iki yarışmacı çekilişle iPhonex model cep telefonu kazanacak.