(Görüntülü Haber) Gizem öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar ANTER BODRUM (Muğla), () Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pantolon kemeri ile kendisini kapıya asarak intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitiren anaokulu öğretmeni 27 yaşındaki Gizem Çam K., gözyaşları içinde çok sevdiği kır çiçekleri ile son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum'da bir yıldır anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Gizem Çam K., geçen 17 Mart'ta saat 19.30 sıralarında, eşi market işletmecisi 29 yaşındaki Sabri K. tarafından Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinde, yatak odasının kapısına kemer ile asılı halde bulundu. İki yıllık evli genç kadın, eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen dün (pazar) öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gizem Çam K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından alınan cenazesi, bugün öğlende Gümüşlük Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Gizem öğretmenin eşi Sabri K., yakınları ve öğretmen arkadaşları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazede Sabri K., arkadaşlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından genç kadının bir süre omuzlarda taşınan tabutu, Gümüşlük Mezarlığı'na götürüldü. Burada toprağa verilen genç öğretmenin eşi Sabri K.'nin mezara kır çiçekleri bırakıp, Aşkım, canım benim. Kır çiçeklerini çok severdin. Böyle mi ayrılacaktık Böyle mi bırakıp gidecektin beni diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Meslektaşları da uzun süre mezarı başından ayrılamayıp, Gizem öğretmen için dua etti. Gizem Çam K.'yi kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirrten Göksel Yüceses, Hala yaşadıklarımıza inanamıyoruz. Kabus gibi bir şey. Çok neşeliydi, cana yakın biriydi. Kendisi yeni başladığı mesleğinde öğrencilerinin çok sevdiği bir meslektaşımızdı. Neden iyilere böyle oluyor İnanın ölümü gitmesiyle ilgili hiçbir neden tahmin edemiyoruz dedi. Öte yandan jandadrmanın olayla ilgili soruşturması sürerken Gizem Çam K.'nin intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.