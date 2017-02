(Görüntülü Haber) "Gittiğim her yerde ampul patlıyor" diyen Meral Akşener, toplantıya elinde fenerle geldi (2)

MHP eski milletvekili Meral Akşener, Vatansevenler Derneği'nin düzenlediği ‘Milli İradenin Önemi’ programına elinde fenerle katılırken, "Benim gittiğim her yerde ampul patlıyor. Ne olur ne olmaz" dedi. Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının yapılacağı salona izdiham nedeniyle girmekte güçlük çeken Akşener, 'Başbakan' diye sogan atılmasına müdahale ederken, "Yola bir bütün olarak çıktık" dedi. Salondaki merdiven ve sahnenin de tamamen dolu olması nedeniyle toplantıyı açık havada yapmak isteyen Akşener, kürsüye elinde fenerle çıktı. Akşener, "Gittiğim her yerde ampuller patlıyor o yüzden 'ne olur ne olmaz' diye gaz lambamla geldim” dedi. Akşener'in herkesi dışarı davet etmesi üzerine salonu dolduranlar Barış Manço Kültür Merkezi’nin arkasındaki Kültür Sanat Parkı’na çıktı. 'HAYIR' DİYENLER HAİN YERİNE KONULMAMALI Akşener, konuşmasında yolda 'Hakimiyet Milletindir' yazısını gördüğünü, bu söze karşılık referandumda ‘Hayır’ oyu verenlerin asla hain yerine konulamayacağını belirterek, “OHAL şartlarında 'hayır' deme cesaretini göstererek referanduma gidiyoruz. 12 Eylül'ü de gördüm. Bu cuntacılar ne bana, ne babama dokunmadı. 82 Anayasası için referanduma gittik. O dönem 'Hayır' diyenleri tutuklamadılar. O cuntacılar kadar bile millete saygınız yok. Gelin sahaya, meydana eşit biçimde yarışalım ve çıkan sonuca birlikte saygı duyalım. 16 Nisan akşamı iradenizle 80 milyon kere ‘hayır’ diyeceksiniz ve Türkiye’nin her yerinde huzur hakim olacak" dedi. SİZLER CESARETİN ADISINIZ Türkiye’nin ‘Kararname devleti’ olduğunu ileri süren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan eşit koşullarda yarışmayı istediğini belirterek, “Gittiğim her yerde ampuller patlıyor ama patlak ampuller bizi yıldıramaz. Çünkü sizler cesaretin adısınız, çünkü sizler Türk Milletisiniz” diye devam etti. BAHÇELİ KANDIRILDI Hükümetin izlediği politikaları eleştiren Meral Akşener. şunları söyledi; “Biz alt tarafı bir kurultay yapmak istedik. Siz bunu üzerine ülkenin başbakanını değiştirdiniz. Bu vatan için kurban olmaya geldik ne yaparsanız yapın, ne iftira atarsanız atın engel olamayacaksınız. Gelin bu milletin kutsallarını yerle bir etmeyin. Sayın Bahçeli dedi ki 'birlikte anayasa hazırladık'. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 'hayalim olan tasarı geliyor'. Şimdi de Bahçeli kandırıldı. Gerçek ne millet bilmek istiyor. Bu mesele devletin bekası için midir? Cumhurbaşkanının hayali için midir? Biz kandırılmayacağız ve 16 Nisan’da 80 milyon kere ‘hayır’ diyeceğiz." Akşener, toplantıdan önce Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’yi ziyaret ederken kendilerine Barış Manço Kültür Merkezi’ni tahsis ettiği için teşekkür etti. Akşener ziyaret sırasında “Zor bir olağanüstü hal koşullarında referanduma gidiliyor. Benim gittiğim her yerde ampul patlıyor. Burada çok kolaylık gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum” dedi.