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(Görüntülü Haber) Giresun Aksu Festivali başladı

GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen 40’ıncı Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı. Aksu Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,...

GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen 40’ıncı Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı.

Aksu Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Giresun Vali Yardımcısı Yüksel Çelik katıldı. Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Kıbrıs, Ankara Polatlı ve Tekirdağ Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösteriler yaptığı festivale ilgi yağış nedeniyle beklenenin altında oldu. Festivali açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kerim Aksu, yağmura rağmen geleneklerine sahip çıkan Giresunlular'a teşekkür ederken, “4 bin yıllık geleneğimiz en eski festivallerden biri. Halkımız bu geleneği 4 bin yıldır yaşatırken, bizler de uluslararası festival kapsamında 40’ıncısını gerçekleştiriyoruz" dedi.

SAC AYAKTAN GEÇTİLER, DİLEK TUTTULAR, DEREYE TAŞ ATTILAR

Başkan Aksu’nun konuşma ardından festivale katılanlar ve konuk ülkelerin halk oyunları ekiplerinin temsilcileri, gelenekler gereği dilek tutarak, üç kez sac ayağından geçti. Katılımcıların ortak dileği ise biran önce tüm dünyaya barışın gelmesi ve Giresunspor’un Süper Lig’e çıkması oldu. UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik de, tek dileğinin yeni yetişecek liderlerin büyük görevlere gelmesi olduğunu söyledi. Sac ayaktan geçenler daha sonra Aksu Deresi’ne sırtlarını dönerek 7 çift, bir tek taş attı.

Misafir ülke halk dansları topluluklarının gösterileriyle devam eden festival 23 Mayıs’a kadar sürecek.

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