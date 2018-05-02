(Görüntülü Haber) Girdikleri dereden kendileri çıktı, motosikletleri kaldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, motokros tutkunu 17 kişi, Topçam Yaylası'nda yanlışlıkla girdikleri derede mahsur kaldı. Dereden yürüyerek çıkan kişilerin motosikletleri, 2 gün sonra köylülerin yardımıyla alındı. Motokros tutkunu 17 kişi, geçen pazar günü, şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'na çıktı. Yayladaki dereye yanlışlıkla giren motosikletliler, burada mahsur kaldı. 17 kişi, dereden yürüyerek çıktı; ancak motosikletlerini alamadı. Kapsama alanı dışında kaldıkları için cep telefonlarıyla yardım isteyemeyen motokros tutkunları, gece saatlerine kadar uğraşmasına rağmen motosikletlerini dereden çıkaramadı. Havanın kararmasıyla motosikletlerini derede bırakan 17 kişi, yürüyerek, 6 kilometre uzaklıktaki Aydınca köyüne ulaştı. Köylülerin yardımıyla kent merkezine dönen grup, ertesi gün motosikletlerini dereden almak için Topçam Yaylası'na tekrar çıktı. Grup üyeleri, uzun uğraşlarından sonuç alamayınca kent merkezine döndü. Bölgeye dün tekrar giden grup, bu kez köylülerin yardımıyla motosikletlerini dereden çıkardı. Motokros tutkunu Levent Çolak (38), bilmedikleri dereye girdiklerini ve mahsur kaldıklarını belirterek, ''Yaklaşık 12 saat boyunca dereden çıkmaya uğraştık. Hava karardı, yapacak bir şey de yoktu. 17 motoru derenin içerisinde bıraktık. Daha sonra gördüğümüz ışığa yürüdük. Oradan Aydınca köyüne çıktık. Sonrasında arkadaşlara telefon açtık. Arkadaşlarımız gelerek, bizleri aldı, evlerimize gittik. Ertesi gün birkaç arkadaşımla keşif için dereye indik. Sağ olsunlar, yöre halkı da bize yardımcı oldu. Patika yolları gösterdiler. Motorlarımız 2 gün orada mahsur kaldıktan sonra dün hepsini çıkardık" dedi.