(Görüntülü Haber) Gidecek yer bulamayan Suriyeli kadın 3 çocuğuyla ortada kaldı
ADANA'da adını açıklamak istemeyen Suriyeli kadın, 3 çocuğuyla birlikte gidecek yer bulmayınca sokakta kaldı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli bir kadın, iddiaya göre gidecek bir yer bulamayınca polise sığındı....
02 Eylül 2017 Cumartesi 11:10
ADANA'da adını açıklamak istemeyen Suriyeli kadın, 3 çocuğuyla birlikte gidecek yer bulmayınca sokakta kaldı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli bir kadın, iddiaya göre gidecek bir yer bulamayınca polise sığındı. Çaresiz kadın, 2'si kız bir erkek çocuğuyla sokaklarda kaldığını söyledi. Bunun üzerine polis, kadını önce kentte bulunan konteyner kente götürdü. Buradaki yetkililer kadın ve çocuklarını alamayacaklarını söylemesi üzerine polisler kadını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kadın sığınma evine götürdü. Buraya da kabul edilmeyen kadını, polis, son çare olarak Adana Göç İdaresi'ne götürdü. 3 çocuğuyla beklemeye başlayan kadın, yetkililerin kendisine kalacak bir yer vermesini bekledi. Bu sırada Göç İdaresi'ndeki bir görevli çekim yapan gazetecileri engellemeye çalıştı. Görevliler sorunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, ailenin yapılacak işlemlerin ardından uygun bir yere yerleştirileceğini açıkladı.
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