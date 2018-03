(Görüntülü Haber) Gevher Nesibe Şifahanesi'nde 812 yıl önce katarakt ameliyatı yapılmış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de Selçuklu Uygarlığı Müzesi adını alan dünyanın modern anlamda ilk tıp fakültesi olma özelliği taşıyan Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nde 812 yıl önce katarakt ve fıtık ameliyatlarının yapıldığı belirtildi.



1206 yılında Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırdığı dünyanın ilk modern tıp fakültesi sayılan Gevher Nesibe Medresesi Şifahanesi, Kayseri'nin Selçuklu döneminde inşa edilen en önemli tarihi yapısı olmasının yanında tıp alimlerinin de önemli ameliyatları gerçekleştirdiği yer olarak tarihe geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi unvanını alan tarihi yapı içinde 600'den fazla Selçuklu dönemine ait tarihi eser, binin üzerinde sikke, ziyaretçilere gösteriliyor. Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nde 812 yıl önce katarakt ve fıtık ameliyatları yapıldığını belirten Müze Müdürü Fehmi Gündüz, şöyle konuştu:



"Dünyanın ilk modern tıp merkezi Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'dir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında bu tarihi yapıyı Selçuklu Uygarlığı Müzesi yapmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde aldık. Yapılan restore çalışmasının ardından her yıl ziyaretçi sayımız katlanarak artmaktadır. Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi 1206 yılında hayata geçti. Buranın medrese, yani gıyasiye kısmında tıp öğrencileri gelişmiş ve düzenli eğitim görmüş, şifahane bölümünde de bunları uygulama imkanı bulmuşlar. Şifahanede, günümüzden 812 yıl önce katarakt, ayrıca da fıtık ameliyatları yapılmış. Şifahane, Osmanlı döneminde de aslına uygun olarak 1890 yılına kadar hizmet vermiştir. Cumhuriyet döneminde mevcut yapının yüzde 70'i imar faaliyetleri sayesinde aslına uygun olarak restore edilmiş,1982 yılında Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak tıp tarih müzesi oluşturuldu. Medresesi ve Şifahanesine de 50'ye yakın tarihi eser yer alıyordu. Yaptığımız protokol neticesinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi haline getirdiğimiz bu önemli yapıda 600'den fazla Anadolu Selçuklu dönemine ait eseri, 1000'den fazla sikkeyi sergiliyoruz. Modern müzeciliğin örneklerini sunduğumuz müzede silikondan heykeller, projeksiyon cihazlarıyla görsel uygulamalar gösteriyoruz. Okuldan gelen öğrencilerimiz içinde kurduğumuz çocuk atölyesinde çocuklara Selçuklu dönemine ait bilgiler veriyor, uygulama yaptırıyoruz."



GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL REPLİKA



Oluşturulan replikalarla müzeye gelen görme engellilere, hiçbir yardım almadan gezme ve yer alan tarihi eserleri anlama fırsatı sunduklarını ifade eden Gündüz, "Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nde her odada Selçuklu dönemine ait faaliyetler uygulamalı olarak ziyaretçilerimize gösteriliyor. Aynı zamandan her odanın karşısına gelecek şekilde görme engelliler için braille alfabesinden oluşan replikalar bulunuyor. Bir görme engelli müzeye geldiği zaman replikalar sayesinde anlatılan konunun özetini hissedilebilir. Ayrıca hiçbir yardım almadan müzeyi rahatlıkla gezebilir" diye konuştu.



Dünyada benzer yapıların bulunduğunu, ancak en eski yapının Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi olduğuna dikkat çeken Müze Müdürü Fehmi Gündüz, "Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesine benzer yapı İtalya'nın Floransa ve Milano kentlerinde var. Ancak bu yapılar da Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nden 100-200 sene sonra kurulmuş yapılardır" diye konuştu.