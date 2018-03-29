Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

(Görüntülü Haber) Gerede'de kar yağışı

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), () - BOLU'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili...

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), () - BOLU'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nun ve TEM yolunun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı'nda ise sağanak etkili oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314