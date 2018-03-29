Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), () - BOLU'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nun ve TEM yolunun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı'nda ise sağanak etkili oldu.
(Görüntülü Haber) Gerede'de kar yağışı
Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), () - BOLU'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili...
29 Mart 2018 Perşembe 14:37
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