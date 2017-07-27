(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve 2'nci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral İdris Acartürk ile birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindekiler, burada denetlemelerde bulunup askerlerle görüştükten sonra Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki kuvvet komutanları, bir süre makamda basına kapalı olarak Vali Abdullah Erin ile görüştü. Orgeneral Akar, ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu.



Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği belirtildi.