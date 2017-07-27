Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde...

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve 2'nci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral İdris Acartürk ile birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindekiler, burada denetlemelerde bulunup askerlerle görüştükten sonra Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki kuvvet komutanları, bir süre makamda basına kapalı olarak Vali Abdullah Erin ile görüştü. Orgeneral Akar, ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314