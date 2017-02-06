(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Mardin'de

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Mardin Valisi MustafaYaman'ı ziyaret etti. Mardin Valiliği girişinde Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da eşlik etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaret sırasında ilk olarak valilik şeref defterini imzalayan Orgenaral Akar, daha sonra Vali Mustafa Yaman ile makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Yaman ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra Orgeneral Akar’ın sınır birliklerini yerinde denetlemek üzere Nusaybin ilçesi'ne geçtiği bildirildi.